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بدء فعاليات جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته بمشاركة 79 دولة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:42 ص
بدء فعاليات جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته بمشاركة 79 دولة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح


الكويت (أ ش أ)
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بدأت فعاليات جائزة الكويت الدولية التاسعة لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 130 متسابقًا يمثلون 79 دولة، والتى تعقد تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتى الدكتور فهد العفاسى، فى كلمة خلال الاحتفال، إنه يشارك فى فعاليات المسابقة 130 متسابقًا بواقع 72 متسابقًا فى فرع الحفظ، و19 فى القراءات و39 فى التلاوة، مشيرًا إلى أن الجائزة تنقسم إلى أربعة فروع، تشمل حفظ القرآن كاملًا مع التجويد، وحفظ القرآن بالقراءات العشر، والتلاوة والترتيل، وأخيرًا جائزة أفضل مشروع تقنى لخدمة القرآن الكريم، فيما يبلغ إجمالى قيمة الجوائز المقدمة 130 ألف دينار كويتى.

وأضاف أن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته، تهدف إلى الارتقاء برعاية حفظة القرآن الكريم والقائمين عليه، وتعزيز دور الكويت الريادى فى رعايتها لشؤون القرآن الكريم، وتعريف الأمة العربية والإسلامية بالقراءات القرآنية، وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القرآن، وترغيب حفظة كتاب الله بدراسة علم القراءات، وإبراز القراء المجيدين للقراءات فى مختلف دول العالم، بالإضافة إلى إشاعة روح التنافس الإيجابى والتشجيع على بذل مزيد من الجهد والوقت فى الحفظ والتلاوة ورعاية حفاظ القرآن الكريم من الجيل الصاعد وتحفيزهم، وصولا إلى زيادة عددهم وتكريمهم والعناية بهم، وتكريم الشخصيات البارزة المعنوية والاعتبارية التى تقوم بخدمة كتاب الله على مستوى العالم.

 


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انطلاق جائزة الكويت الدولية لتحفيظ القرآن الكريم.. 10 أبريل

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