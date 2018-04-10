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اليوم.. وزير البيئة يزور قنا لمناقشة مخطط منظومة إدارة المخلفات الصلبة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:39 ص
اليوم.. وزير البيئة يزور قنا لمناقشة مخطط منظومة إدارة المخلفات الصلبة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة


قنا – هند المغربى
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أعلن المكتب الإعلامى لديوان عام محافظة قنا، عن زيارة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة للمحافظة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المخطط الرئيسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة للمحافظة.

 وأوضح البيان الصادر عن المكتب، أن اللقاء الذي سيعقده الوزير سيكون فى قاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام للمحافظة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

 


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