اليوم.. وزير البيئة يزور قنا لمناقشة مخطط منظومة إدارة المخلفات الصلبة

اليوم.. وزير البيئة يزور قنا لمناقشة مخطط منظومة إدارة المخلفات الصلبةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:39 ص
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
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أعلن المكتب الإعلامى لديوان عام محافظة قنا، عن زيارة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة للمحافظة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المخطط الرئيسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة للمحافظة.
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