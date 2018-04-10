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اليمن يؤكد أهمية دعم الدول الراعية للمسار الأممى للحل السياسى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:25 م
اليمن يؤكد أهمية دعم الدول الراعية للمسار الأممى للحل السياسى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى


عدن (أ ش أ)
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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنية عبدالملك المخلافى، أهمية دعم الدول الراعية للتسوية فى اليمن للمسار الأممى للحل والمتمثل فى الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن وأهمية التوصل إلى حل سياسى شامل ومستدام وعادل للوضع فى اليمن وفقا لمرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها والمتمثلة فى مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال بحث المخلافي، اليوم، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وثمن الوزير المخلافي، مشاركة روسيا فى اجتماع رفيع المستوى للتعهدات للاستجابة الإنسانية للوضع فى اليمن الذى عقد فى مدينة جنيف السويسرية فى 3 أبريل الجاري، مثمنا المساعدات التى قدمتها روسيا لبلادنا العام الماضى.

بدوره، أكد السفير الروسي، موقف بلاده الثابت فى دعم الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية وأهمية دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومساعدته للنجاح فى مهمته فى التواصل إلى حل سياسى شامل فى اليمن ووقف معاناة الشعب اليمني.

حضر اللقاء مسئول ملفى أوروبا والأمريكيتين بمكتب وزير الخارجية اليمنى وائل الهمدانى والمسؤول السياسى بالسفارة الروسية أليكسى دوبرينين.

 


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