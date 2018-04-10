video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليابان تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 5.3 مليون دولار لأفغانستان

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:19 م
اليابان تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 5.3 مليون دولار لأفغانستان رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى


أ ش أ
إضافة تعليق

تعهدت الحكومة اليابانية بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 5.3 مليون دولار لأفغانستان فى محاولة منها، لمساعدة الحكومة الأفغانية فى التغلب على أزمة اللاجئين والمشردين خلال العام الجارى.

وذكر بيان صادر عن السفارة اليابانية لدى كابول وفقا لما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، "أن الحكومة اليابانية أرسلت مؤخرا 5.3 مليون دولار لمؤسسات أممية مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية شئون اللاجئين ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، للمساعدة الإنسانية والطارئة لأفغانستان".

وأضاف البيان، "أن التمويل سيساعد تلك الوكالات فى معالجة التحديات الإنسانية من خلال توفير الدعم للاجئين العائدين من باكستان وإيران وتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية والكوارث الطبيعية والتهجير وغير ذلك من المواقف الحرجة".

وأشار إلى أن المساهمة اليابانية تأتى فى إطار الاستجابة لخطة مكتب الشئون الإنسانية لعام 2018، ومن المقرر أن يتسلم مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين مليون دولار من التمويل، و800 ألف دولار لمنظمة (يونيسف)، ومليون دولار لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ومليون دولار لبرنامج الغذاء العالمى، و500 ألف دولار لمنظمة الصحة العالمية ومليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة، يشار إلى أن اليابان تدعم الجهود الأفغانية فى إعمار البلاد فى عدة مجالات من بينها قطاع الأمن، الاقتصاد والتنمية المجتمعية، إلى جانب توفير المساعدة فى قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية والعملية السياسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى انفجار بغرب أفغانستان

مقتل 18 مسلحا وإصابة 17 آخرين من طالبان جنوب أفغانستان

مقتل وإصابة 4 مسلحين فى انفجار دراجة نارية مفخخة شرق أفغانستان

اخبار عالمية

الحكومة اليابانية

اللاجئين الافغان

افغانستان

برنامج الغذاء العالمى

اخبار العالم

مساعدات انسانية لافغانستان

اخبار اليابان




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة