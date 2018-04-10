المغرب يطلب دعم القمة العربية لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

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طلبت المملكة المغربية دعم القمة العربية لطلبها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تم النظر من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول العربية فى إدراج هذا الطلب تحت بند "ما يستجد من أعمال" وتم رفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة الذى سيعقد بعد غد الخميس.

وقال مصدر دبلوماسى عربى شارك فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالرياض، اليوم الثلاثاء، إن العراق طلب أيضا إدراج بند حول "دعم النازحين داخليا فى الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص" وتم إعداد مشروع قرار بهذا الشأن رفع لوزراء الخارجية العرب .

وأضاف المصدر الدبلوماسى، أن مشروع جدول أعمال القمة العربية يتضمن 18 بندا، بما فيهم البندين السابقين، وأولها التقارير المرفوعة إلى القمة العربية ومنها تقرير رئاسة القمة السابقة (الأردن) عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال موضوع القضية الفلسطينية والصراع العربى – الإسرائيلى ومستجداته ومنها التطورات والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى، الجولان العربى السورى المحتل، التضامن مع لبنان ودعمه .

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا حول تطورات الأزمة السورية وتطورات الوضع فى دولة ليبيا وتطورات الأوضاع فى الجمهورية اليمنية، دعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان، دعم جمهورية الصومال، احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى" وطنب الصغرى" و"أبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربى.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية واتخاذ موقف عربى إزائها، انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، تطوير جامعة الدول العربية، عقد قمة ثقافية عربية، الملف الاقتصادى والاجتماعى فى ضوء مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى، موعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة الـ30 فى عام 2019.