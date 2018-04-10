الكرملين: موقف أمريكا ودول أخرى من مزاعم الهجوم الكيماوى بسوريا ليس بناء







رويترز

قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من مزاعم الهجوم الكيماوى فى سوريا ليس بناء، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ترفض مواجهة الحقيقة" فى الهجوم الكيميائى.

من جانبه أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" فى سوريا، فسيكون هناك "ردّ"، مشيرا إلى أن المعلومات التى تبادلها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكى دونالد ترامب "تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية".

وصرّح بنجامان غريفو لاذاعة "أوروبا 1" أنه "اذا ثبتت المسؤوليات ورئيس الجمهورية (الفرنسية) كررها مرات عديدة، إذا تم تجاوز الخط الأحمر فسيكون هناك ردّ". وأضاف "رئيس الجمهورية ورئيس الولايات المتحدة تبادلا معلومات تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية".