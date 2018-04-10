الفنانة سميرة عبد العزيز: خطواتى الأولى بدأت على مسارح الإسكندرية

الفنانة سميرة عبد العزيز: خطواتى الأولى بدأت على مسارح الإسكندريةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:35 م
الفنانة سميرة عبد العزيز
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عبرت الفنانة سميرة عبد العزيز، ورئيس مهرجان الحرية للمسرح عن سعادتها، بإقامة الدورة الخامسة، للمهرجان، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.
وقالت عبد العزيز فى كلمتها بافتتاح مهرجان الحرية للمسرح، بمركز الحرية للإبداع، إن خطواتها الأولى بدأت على مسارح الإسكندرية، وكنا نعانى من إقامة فرقة خاصة بالإسكندرية، متمنية استمرار الدعم للمسرحين خلال الفترة المقبلة.
وأشادت بجمهور الإسكندرية الذواق قائلة: العرض الذى ينجح فى الإسكندرية ينجح فى أى مكان آخر.
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