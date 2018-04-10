العبادى: العراق سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع هجمات داعش







رويترز

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" لن يتمكن من اختراق العراق مرة أخرى.

وقال العبادى - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "القوات الأمنية حققت خطوات كبيرة للقضاء على بقايا داعش الإرهابى"، لافتا إلى أن العراق يدعم أى جهد لإحلال السلام فى سوريا.



وكان العبادى أكد، فى وقت سابق، سيطرة القوات الأمنية على الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا.