الشرطة الإيطالية تفكك شبكة تهريب مهاجرين بين إيطاليا وتونس

الشرطة الإيطالية تفكك شبكة تهريب مهاجرين بين إيطاليا وتونسالثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:05 م
مهاجرين
إضافة تعليق
أعلنت الشرطة الإيطالية الثلاثاء، أنها فككت شبكة تقوم بصفقات مربحة لتهريب مهاجرين وسجائر بين تونس وصقلية كان بعض أفرادها مقربين من التيار المتطرف.
وهذه العملية التى طالت 13 مشتبها بينهم إيطاليون وتونسيون ومغربيون فى صقلية تأتى إثر عملية نفذت فى يونيو 2017 ضد شبكة مشابهة.
واقترحت الشبكة نقل أفراد مقابل 5 آلاف يورو للشخص الواحد، على زوارق سريعة قادرة على قطع المسافة بين شمال شرق تونس وترابانى غرب صقلية، بأقل من 4 ساعات.
وخلال كل رحلة كانت الشبكة تنقل 15 مهاجرا يؤمن لهم شركاء لدى وصولهم ملابس جافة ومساعدة لبلوغ وجهتهم الأخيرة.
ولتكون الرحلة مربحة وضعت فى القارب كميات من السجائر المهربة تباع فى السوق السوداء قرب باليرمو، وبحسب المحققين كان يجنى المهربون من كل رحلة 30 إلى 70 ألف يورو.
إضافة تعليق
بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى
بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة