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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:31 م
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الشرطة الإيطالية تفكك شبكة تهريب مهاجرين بين إيطاليا وتونس

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:05 م
الشرطة الإيطالية تفكك شبكة تهريب مهاجرين بين إيطاليا وتونس مهاجرين


روما (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الإيطالية الثلاثاء، أنها فككت شبكة تقوم بصفقات مربحة لتهريب مهاجرين وسجائر بين تونس وصقلية كان بعض أفرادها مقربين من التيار المتطرف.

وهذه العملية التى طالت 13 مشتبها بينهم إيطاليون وتونسيون ومغربيون فى صقلية تأتى إثر عملية نفذت فى يونيو 2017 ضد شبكة مشابهة.

واقترحت الشبكة نقل أفراد مقابل 5 آلاف يورو للشخص الواحد، على زوارق سريعة قادرة على قطع المسافة بين شمال شرق تونس وترابانى غرب صقلية، بأقل من 4 ساعات.

وخلال كل رحلة كانت الشبكة تنقل 15 مهاجرا يؤمن لهم شركاء لدى وصولهم ملابس جافة ومساعدة لبلوغ وجهتهم الأخيرة.

ولتكون الرحلة مربحة وضعت فى القارب كميات من السجائر المهربة تباع فى السوق السوداء قرب باليرمو، وبحسب المحققين كان يجنى المهربون من كل رحلة 30 إلى 70 ألف يورو.

 


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