السيطرة على حريق هائل بمنزل بالدلنجات فى البحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق منزل بعزبة البنك التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونتج عن ذلك نفوق عدد من الطيور وإصابة 4 مواشى بحروق متفرقة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات بنشوب حريق بمنزل بعزبة البنك بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مسقوف بالأخشاب والقش ، ملك مؤمن ع خ ح 29 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية وامتداد النيران لعدد 2 منزل مجاور له ملك كل من شقيقه عبد الكريم 56 سنة فلاح شاكر ف ح 62 سنة فلاح، وتمت السيطرة عليه وإخمادة دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالمنزل وأضاف بإصابة 4 رأس ماشية بحروق ونفوق عدد من الطيور ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنياً وإخطار مديرية الطب البيطرى لاتخاذ شئونها وتحرر المحضر اللازم.