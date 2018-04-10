السيطرة على حريق بأحد طوابق فندق شعبى بالغردقة دون خسائر بشرية

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرة قوات الحماية المدنية بالغردقة على حريق شب بالطابق الأرضى بأحد الفنادق بمنطقة الدهار بالغردقة دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ على بنشوب حريق فى الطابق الأرضى بفندق شعبى بمنطقة الدهار.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق ولم تحدث خسائر فى الأرواح، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى.