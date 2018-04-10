الرئيس اللبنانى يعرب عن تقديره لموناكو على الدعم الذى تقدمه للبنان







بيروت (أ ش أ)

أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أن لبنان يتحمل نتائج الحروب الدائرة فى الشرق الأوسط وتأثيراتها الاقتصادية، إضافة إلى نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية وعبء النزوح السورى إليه، بعدما بلغ عدد النازحين نحو مليون و850 ألف نازح، معربا عن تقديره لإمارة موناكو على الدعم الذى تقدمه للبنان فى المجالات الصحية والتربوية والإنسانية.

جاءت هذه التصريحات خلال استقبال عون اليوم الثلاثاء، وزير العلاقات الخارجية والتعاون فى إمارة موناكو جيل تونيللى، ومديرة التعاون الدولى فى الإمارة بنيديكت شوتز، ومنسقة برامج إدارة التعاون الدولى ايميلى لاريز-سيلفستر، ومسؤولة برامج لبنان فى الإدارة ايلودى مارتين، وقنصل موناكو فى لبنان بشارة الخورى.

وأكد الوزير تونيللى رغبة بلاده فى ترسيخ الشراكة مع لبنان فى مجالات يمكن لموناكو أن تقدم فيها خبرتها ومساهمتها، خصوصا فى القطاعات الإنسانية والتربوية والصحية، لافتا إلى أن هذا التعاون ليس له أى بعد ربحى، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز دعمها للشباب اللبنانى لإيجاد فرص عمل، وإطلاق بعض المشاريع الصغيرة فى لبنان.