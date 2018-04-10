الجيش اليمنى يتصدى لهجوم الحوثيين فى لحج

الجيش اليمنى يتصدى لهجوم الحوثيين فى لحجالثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:04 م
الجيش اليمنى
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تصدت وحدات من الجيش اليمنى اليوم الثلاثاء لهجوم مليشيا الحوثى على مواقع يسيطر عليها الجيش فى جبهة الشريجة شمال محافظة لحج.
ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت" عن مصدر ميدانى قوله، إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثيين استمرت لساعات عقب التصدى لهجوم شنه الحوثيون على مواقع كانت قد خسرتها خلال الايام الماضية فى جبهة الشريجة، مؤكدا أن قوات الجيش أفشلت الهجوم وكبدت المليشيا ما لا يقل عن 20 قتيلا وإصابة آخرين .
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