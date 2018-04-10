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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:33 م
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الجيش اليمنى يتصدى لهجوم الحوثيين فى لحج

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:04 م
الجيش اليمنى يتصدى لهجوم الحوثيين فى لحج الجيش اليمنى


أ ش أ
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تصدت وحدات من الجيش اليمنى اليوم الثلاثاء لهجوم مليشيا الحوثى على مواقع يسيطر عليها الجيش فى جبهة الشريجة شمال محافظة لحج.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت" عن مصدر ميدانى قوله، إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثيين استمرت لساعات عقب التصدى لهجوم شنه الحوثيون على مواقع كانت قد خسرتها خلال الايام الماضية فى جبهة الشريجة، مؤكدا أن قوات الجيش أفشلت الهجوم وكبدت المليشيا ما لا يقل عن 20 قتيلا وإصابة آخرين .

 

 


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