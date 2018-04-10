الجريدة الرسمية تنشر قرار التأمين الصحى على العاملين بديوان محافظة قنا







كتب وليد عبد السلام

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزير الصحة رقم 132 لسنة 2018 بالتأمين الصحى على العاملين بديوان محافظة قنا.

وبموجب القرار تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إلية والقوانين المعدلة له على العاملين بديوان عام محافظة قنا والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والوحدات المحلية التابعة لها وهى أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى ودشنا والوقف وقنا وقفط وقوص ونقادة وذلك اعتبارا من الأول من فبراير 2018.