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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:00 م
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"التعايش مع الآخر" ندوة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة كفر الشيخ

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:05 م
"التعايش مع الآخر" ندوة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة كفر الشيخ ندوة بالتعايش مع الأخرين بجامعة كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ندوة دينية بعنوان "التعايش مع الآخر"، لتزويد الطلاب بالثقافة الدينية السمحة وتعاليم التسامح والمحبة بين الأديان.

تناول الشيخ ناصر أبو الخير، مدير الدعوة بوزارة الأوقاف، مفهوم التعايش مع الآخر، وكيفية التعايش مع المخالفين لنا فى العقيدة، حيث يعتبر ذلك من مبادئ ديننا الحنيف، وكذلك التعايش مع المخطئين والمذنبين.

كما تناول الشيخ عبد الحى سرحان، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، العلاقة بين المسلم وغيره والتى تقوم على السلم والتسامح والعدالة، مستوضحاً بنماذج من حياة الصحابة والتابعين فى التعايش مع الآخر.

وانتهت الندوة بالإجابة على أسئلة الطلاب المشاركين من كلية العلاج الطبيعى والحضور.

 وأكد القمرى، أن تلك الندوات تتم تباعاً بكليات الجامعة لنشر الفكر الوسطى المعتدل بين شباب الجامعة، حتى يستطيع الطلاب مجابهة الأخطار الفكرية والمعرفية المحيطة بهم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.


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