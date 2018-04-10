البنتاجون: روسيا تبدأ عمليات تشويش على الطائرات بدون طيار فى سوريا

البنتاجون: روسيا تبدأ عمليات تشويش على الطائرات بدون طيار فى سورياالثلاثاء، 10 أبريل 2018 01:35 م
وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، إن روسيا بدأت بعمليات تشويش على الطائرات الأمريكية المسيرة فى سوريا، ذكرت ذلك النبأ قناة (الحرة) الأمريكية.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، صرح - أمس - بأنه سيتم اتخاذ "قرارات مهمة" خلال يوم أو يومين ردا على مزاعم بشأن هجوم بأسلحة "كيميائية" نفذتها القوات السورية على الغوطة الشرقية.
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