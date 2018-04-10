الإعلام الأمنى العراقى يعلن اعتقال 13 "إرهابيا" شمال الموصل

الإعلام الأمنى العراقى يعلن اعتقال 13 "إرهابيا" شمال الموصلالثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:12 ص
قوات الجيش العراقى
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أعلن مركز الإعلام الأمنى بالعراق الاثنين، اعتقال 13 إرهابيا شمال الموصل.
وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن"قوة من الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 13 إرهابيا وألقت القبض على جميع عناصرها فى منطقة حاوى الكنيسة شمالى الموصل".
وأضاف العميد يحيى رسول أن "هذه العملية نفذت استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات هذه المجموعة والقبض عليهم وفق خطة محكمة".
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