الأنبارالعراقية تعلن عودة 95 أسرة نازحة إلى مناطق سكناها فى القائم







بغداد (أ ش أ)

أعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين فى محافظة الأنبار العراقية محمد رشيد، اليوم الثلاثاء، عن عودة 95 أسرة نازحة إلى مناطق سكناها فى القائم غربى المحافظة.

وقال رشيد - فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، "إنه تم نقل عوائل من مخيمات الأنبار إلى مناطق سكناها فى القائم، حيث بلغ عدد الأسر 95 أسرة بينما بلغ عدد الأفراد 428 من المخيمات".

وأوضح أنه تم نقل 28 عائلة من مخيمات الخالدية، 40 عائلة من مخيم الـ18 كيلو، بالإضافة إلى نقل 27 عائلة من مخيمات السياحية.

وكانت دائرة الهجرة فى محافظة الأنبار قد أعلنت - الخميس الماضى - عن عودة 554 نازحا إلى قضاء القائم، مشيرة إلى أنها قامت بتوزيع حصص إغاثية فى مخيمات النزوح.