الأمن العراقى: الوضع فى بعقوبة آمن وليس هناك أى تهديد







بغداد (أ ش أ)

أكد قائد عمليات محافظة ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى أن الوضع فى قضاء بعقوبة آمن وليس هناك أى تهديد.

ودعا العزاوى - فى تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم الثلاثاء، أهالى محافظة ديالى، إلى عدم الاستماع للشائعات التى تريد إرباك المشهد الأمنى، وقال " أن ديالى آمنة ومستقرة وليس هناك أى توترات".

وأضاف أن الطرق التى أغلقها متظاهرون مساء أمس الاثنين فى بعض مناطق ديالى ومنها بعقوبة أعيد فتحها بالكامل وليس هناك أية قطوعات فى الوقت الحالى وحركة سير المركبات تجرى بشكل طبيعي.

يذكر أن قضاء بعقوبة شهد، مساء أمس، تظاهرات رافضة لقرار نقل قائد الشرطة اللواء الركن جاسم السعدى إلى البصرة، وقطعوا بعض الطرق.