video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمن العراقى: الوضع فى بعقوبة آمن وليس هناك أى تهديد

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:37 ص
الأمن العراقى: الوضع فى بعقوبة آمن وليس هناك أى تهديد الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد قائد عمليات محافظة ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى أن الوضع فى قضاء بعقوبة آمن وليس هناك أى تهديد.

ودعا العزاوى - فى تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم الثلاثاء، أهالى محافظة ديالى، إلى عدم الاستماع للشائعات التى تريد إرباك المشهد الأمنى، وقال " أن ديالى آمنة ومستقرة وليس هناك أى توترات".

وأضاف أن الطرق التى أغلقها متظاهرون مساء أمس الاثنين فى بعض مناطق ديالى ومنها بعقوبة أعيد فتحها بالكامل وليس هناك أية قطوعات فى الوقت الحالى وحركة سير المركبات تجرى بشكل طبيعي.

يذكر أن قضاء بعقوبة شهد، مساء أمس، تظاهرات رافضة لقرار نقل قائد الشرطة اللواء الركن جاسم السعدى إلى البصرة، وقطعوا بعض الطرق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية: انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا "داعش" شرق محافظة ديالى

تدمير 6 مقرات لداعش فى محافظة ديالى العراقية

مسؤول عراقى: تضاعف أعداد مسلحى "داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

إصابة 3 أشخاص فى هجوم مسلح شرق بغداد واعتقال 7 إرهابيين بمحافظة ديالى

العراق

الجيش العراقى

ديالى

بعقوبه

محافظه ديالى

داعش




لا تفوتك
الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة