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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:36 م
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الأمم المتحدة: نزوح قرابة 700 ألف سورى منذ بداية 2018

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:30 م
الأمم المتحدة: نزوح قرابة 700 ألف سورى منذ بداية 2018 الأمم المتحدة


رويترز
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قال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى سوريا إن نحو 700 ألف سورى اضطروا للنزوح من منازلهم هذا العام بسبب القتال فى عدة مناطق بالبلاد.

وذكر بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمى للشئون الإنسانية المعنى بالأزمة السورية فى بيان "إننى قلق للغاية بشأن النزوح الضخم المتواصل لما يربو على 700 ألف سورى منذ بداية العام نتيجة الأعمال القتالية المستمرة فى البلاد".

ونزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب عمليات عسكرية فى محافظة إدلب بشمال البلاد علاوة على 133 ألفا من الغوطة الشرقية الواقعة قرب دمشق ولا يزال العنف مستمرا فى جنوب دمشق وبمحافظة حمص الشمالية وفى شمال شرق وجنوب سوريا. 


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