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الأمم المتحدة: أكثر من 133 ألفا نزحوا عن الغوطة السورية خلال 4 أسابيع

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:51 ص
الأمم المتحدة: أكثر من 133 ألفا نزحوا عن الغوطة السورية خلال 4 أسابيع عمليات الإجلاء من الغوطة الشرقية - أرشيفية


رويترز
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أبدت الأمم المتحدة قلقها، اليوم الثلاثاء، إزاء نزوح جديد متزايد عن الغوطة الشرقية السورية بعد فرار أكثر من 133 ألف شخص خلال 4 أسابيع.

ويقيم نحو 45 ألفا من النازحين فى 8 أماكن إيواء جماعية فى ريف دمشق، وغادر نفس العدد تقريبا من النساء والأطفال وكبار السن أماكن الإيواء المكدسة بعد أن فحصت السلطات الحكومية وضعهم.

وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فى إفادة صحفية، "ندرك أن فحصا يجرى أثناء مغادرة المدنيين الغوطة الشرقية ولكن كما تعلمون لسنا طرفا فى اتفاقات الإجلاء الحالية أو فى تنفيذها".

 


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