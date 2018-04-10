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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:05 ص
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اجتماعات تحضيرية استعدادا للقمة الإفريقية بموريتانيا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:10 ص
اجتماعات تحضيرية استعدادا للقمة الإفريقية بموريتانيا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز


أ ش أ
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بحث وزير الخارجية الموريتانى الدكتور اسلكو ولد أحمد إزيد بيه خلال اجتماعه الليلة الماضية مع السفراء الأفارقة المعتمدين لدى موريتانيا تحضيرات القمة الافريقية التى تعقد فى موريتانيا خلال شهر يونيو المقبل ، وحضر اللقاء كبار مساعدى الوزير .

وتستعد موريتانيا لاحتضان مؤتمر القمة الأفريقية فى الثلاثين يونيو المقبل وشرعت الحكومة ضمن تحضيراتها للقمة فى تعزيز الشبكة الطرقية للعاصمة حيث تحولت شوارع عديدة فى نواكشوط إلى ورشات عمل دؤوب تسابق الزمن للظهور بحلة جديدة.

وكان الرئيس الموريتانى قد أشرف العام الماضى على وضع الحجر الأساس لقصر مؤتمرات جديد استعدادا للقمة المرتقبة ، والقصر يقع على طريق مطار نواكشوط ام التونسى الدولى وهو مكون من طابقين وبمواصفات دولية غير مسبوقة، واطلع الرئيس حينها أطلع على مختلف أجنحة القصر واستفسر عن مختلف مراحل الإنجاز والخطوات المتبعة لضمان احترام المعايير الدولية للجودة والآجال المحددة للتنفيذ.

ويضم القصر الجديد قاعة اجتماعات كبيرة تتسع لنحو 60 وفدا،إضافة إلى استراحات رئاسية وقاعة مؤتمرات كبيرة تتسع لنحو 4500 شخص ، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تستضيف فيها موريتانيا مؤتمرا للقمة الأفريقية.


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موريتانيا

محمد ولد عبد العزيز

القمة الإفريقية

أخبار عربية




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