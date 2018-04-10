إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تكرم محافظ جنوب سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قامت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، برئاسة المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، بتكريم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بحضور اللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الاعلامى لمحافظ جنوب سيناء والدكتوره إنجى البستاوى المدير التنفيذى للمهرجان.

و قدمت إدارة المهرجان خالص الشكر والتقدير لمجهودات المحافظ التى ساهمت فى إنجاح المهرجان فى دوته الثالثه، مع التأكيد على المضى قدما للدورة الرابعة .

وقدمت درع المهرجان الذي يمثل شكل أيقونة السلام بشرم الشيخ وشهاده تقدير كتب فيها" " تتشرف إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمنح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء شهادة تقديروتكريم لما قدمه من دعم ساهم في إخراج المهرجان بالصورة اللائقه ونجاح فعاليات الدورة الثالثه دورة الفنان القديرمحمد صبحي مدير المهرجان وفاء الحكيم، رئيس المهرجان مازن الغرباوى.