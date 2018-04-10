"أهداف إسرائيل فى سوريا".. قصف "مطار التيفور" لن يكون الأخير







كتب سمير حسنى

"سل دمشق ما بال الجرح يزداد ويسيل"،.. يستغل العدو الإسرائيلى، الحرب الأهلية التى قضت على أخضر سوريا ويابسها، استحل أجوائها، واخترق سماءها وضواحيها ليلا ونهارًا، قصف هدفًا، ودمر أخر، ضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية كعادته، ولم يعى بردة فعل عربية كانت أو دولية وإن خرجت على "استحياء"، حجته الداحضة تدمير ما سماها بهتانا وزورًا "مفاعلات نووية"، وإن وجدت كما يدعى، لم تبقى عليه ولم تذر.

استهدفت إسرائيل مطار التيفور العسكرى فى سوريا، فجر الاثنين، بعدة صواريخ أسفرت عن مقتل 14 شخصا، بينهم قيادات عسكرية إيرانية، ورغم ذلك لا يعد هذا الهجوم سابقة من نوعها، وترصد السطور التالية أبرز الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2003 وحتى الآن.

30 يناير 2013 استهدف المقاتلات الإسرائيلية قافلة سورية قرب دمشق ادعت تل ابيب انها تحمل أسلحة إلى حزب الله اللبنانى.5 مايو 2013 شنت إسرائيل غارة استهدفت مركزًا علميًا فى جمرايا بريف دمشق.فى الخامس من أكتوبر عام 2003 أغارت طائرات إسرائيلية على معسكر قرب العاصمة السورية دمشق، بعد شهرين من تحليق طائرات أيضا إسرائيلية فوق منزل الرئيس السورى بشار الأسد.فى العام 2014 شنت إسرائيل 7 هجمات على الجولان المحتل والقنيطرة وريف دمشق.فى العام 2015 شنت المقالات الإسرائيلية 3 غارات على مواقع فى الجولان.فى 6 ديسمبر 2007 قصفت إسرائيل هدفا فى دير الزور فى شمال شرق سوريا، بحجة وجود مفاعل نووى.

23 إبريل 207 شنت إسرائيل غارات على مواقع عسكرية بالقنيطرة تسببت فى مقتل العديد من الجنود السوريين.24 يونيو 2017 هجوم على مواقع عسكرية بالقنيطرة تسبب فى مقتل 13 جنديا سوريا.10 فبراير 2018 استهدف سلاح الجو الإسرائيلى مواقع عسكرية سورية.