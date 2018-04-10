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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:59 م
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أمن المنوفية يشن حملات مرورية مكبرة لضبط الميادين

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:25 م
أمن المنوفية يشن حملات مرورية مكبرة لضبط الميادين حملات امنيه -ارشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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قامت مديرية أمن المنوفية، بحملة مرورية مكبرة لضبط الميادين والقضاء على المخالفات، وتحقيق حالة من السيولة المرورية تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 543 مخالفه متنوعة، شملت 59 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، و44 سيارة بدون رخصه قيادة، و42 سيارة بدون رخصه تسيير، كما تم ضبط 1 سيارة بدون لوحات، و28 حالة ضبط دراجات نارية وتسليمها، كما تم تحرير 357 مخالفة على نموذج 125 مرور. 

 

وفى مجال ضبط السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، قامت المديرية بحملة مكبرة، أسفرت عن فحص 10 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها وتم الكشف عن السيارات وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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