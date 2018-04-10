أمن الإسكندرية يضبط 500 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية ، حملة مكبرة على الأسواق.

ونفذ ضباط الإدارة الحملة بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية " إدارة مراقبة الأغذية " للمرور على محلات وتجار بيع الأسماك المملحة والمدخنة وتم سحب عينات من الأسماك المعروضة لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وذلك حفاظاً على الصحة العامة.

وتم ضبط ال ا ر المدير المسئول عن محل لبيع الأسماك المملحة بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وضبط 250 كجم فسيخ به تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تحرر المحضر إدارى قسم الدخيلة ، ى ع ع ، بائع أسماك مملحة بدائرة قسم شرطة اللبان وضُبط عدد 160 كجم سردين بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتحرر المحضر جنح قسم اللبان ، ع ع ج ، بائع أسماك مملحة بدائرة قسم الجمرك وضُبط عدد 140 كجم سردين به تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم الجمرك.

وتم ضبط م ج خ – بائع أسماك مملحة ومدخنة بدائرة قسم أول العامرية وضُبط 40 كجم سردين ورنجة به تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية ، م ع غ – بائع أسماك مملحة ومدخنة بدائرة قسم أول العامرية وضُبط 35 كجم سردين ورنجة به تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، كما تم سحب 8 عينات أسماك متنوعة " فسيخ - سردين - رنجة " بمعرفة مفتشى الأغذية لتحليلها بمعامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.