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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:36 م
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أمريكا تطلب تصويتا بمجلس الأمن لإجراء تحقيق عن هجمات كيميائية فى سوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:11 م
أمريكا تطلب تصويتا بمجلس الأمن لإجراء تحقيق عن هجمات كيميائية فى سوريا ترامب - أرشيفية


رويترز
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قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت إجراء تصويت فى مجلس الأمن الدولى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلى اليوم الثلاثاء، على مقترح لفتح تحقيق جديد بشأن استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا بعد تقارير عن هجوم بالغاز على منطقة تحت سيطرة المعارضة.

وأضاف الدبلوماسيون أن من المرجح أن تستخدم روسيا حليفة دمشق حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

ولكى يصدر القرار فإنه يحتاج لتسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام أى من الدول الدائمة العضوية وهى روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحق النقض.


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