أمريكا ترغب أن يصوت مجلس الأمن اليوم على تحقيق بشأن الأسلحة الكيماوية بسوريا

أمريكا ترغب أن يصوت مجلس الأمن اليوم على تحقيق بشأن الأسلحة الكيماوية بسورياالثلاثاء، 10 أبريل 2018 01:10 ص
نيكى هايلى
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أفاد دبلوماسيون أمس الاثنين بأن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى عبرت عن رغبتها فى أن يصوت مجلس الأمن الدولى غدا الثلاثاء على مشروع قرار أمريكى بشأن فتح تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا.
ووزعت الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مشروع قرار معدلا، كان جرى طرحه للمرة الأولى فى أول مارس آذار، وسط تحذير من الرئيس دونالد ترامب من أن "ثمنا باهظا سيدفع" لما يشتبه بأنه هجوم دام بغاز كيماوى استهدف بلدة دوما التى تسيطر عليها المعارضة يوم السبت الماضي.
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