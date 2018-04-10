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أردوغان: منهج وزير الخارجية الروسى بشأن عفرين السورية خاطئ جدا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:17 م
أردوغان: منهج وزير الخارجية الروسى بشأن عفرين السورية خاطئ جدا أردوغان


رويترز
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وصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، توجه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فيما يتعلق بمستقبل منطقة عفرين السورية بأنه "خاطئ جدا"، كانت تركيا قد شنت هجوما فى المنطقة لطرد وحدات حماية الشعب الكردية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس الاثنين عن لافروف قوله فى مؤتمر صحفى إن أسهل طريقة لإعادة الوضع فى عفرين إلى طبيعته هى إعادة المنطقة إلى سيطرة الحكومة السورية.

وقال إردوغان للصحفيين إن تركيا ستسلم عفرين إلى أهلها "فى الوقت المناسب".


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