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أردوغان: منفذى مجزرة الغوطة الشرقية سيدفعون ثمنا باهظا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:29 ص
أردوغان: منفذى مجزرة الغوطة الشرقية سيدفعون ثمنا باهظا أردوغان


(أ ف ب)
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توعّد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، المسئولين عن مقتل مدنيين فى آخر معقل للفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية بأنهم سيدفعون "ثمنا باهظا"، بعد أنباء عن هجوم مفترض بغاز سام أدى إلى مقتل العشرات، وقال أردوغان، خلال لقاء لحزبه فى البرلمان، "أنا ألعن من نفذوا هذه المجزرة، وسيحاسب منفذوها أيا كانوا وسيدفعون بالتأكيد ثمنا باهظا".

وفى سياق متصل أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أكثر من 3600 مسلح وعائلاتهم خرجوا من مدينة دوما بالغوطة الشرقية أمس الاثنين، مضيفة أنه جرى نقلهم جميعا على متن حافلات إلى ريف حلب الشمالى.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الإلكترونى، "خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم خروج 3627 مسلحا وعائلاتهم عبر مخيم الوافدين. وجرى نقلهم على متن 70 حافلة إلى شمال محافظة حلب".

وقال "إن العدد الإجمالى للأشخاص الذين غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية بمساعدة مركز المصالحة الروسى يبلغ 161207 أشخاص".


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