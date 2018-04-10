آثار الأقصر تعلن نقل 122 قطعة منها مقتنيات لتوت عنخ آمون للمتحف الكبير







الأقصر – أحمد مرعى

قامت وزارة الآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، بأعمال نقل 122 قطعة آثرية من متحف الأقصر إلى القاهرة للمتحف الكبير، وذلك وسط إجراءات سرية وتشديدات أمنية مكثفة بمحيط المتحف، حيث أنه تم عبر مجموعة من خبراء الآثار المتخصصين فى أعمال النقل وحفظ الآثار لحمايتها فى الطريق من الأقصر للقاهرة.

ومن جانبه صرح أحمد خليفة مدير العلاقات العامة بآثار الأقصر، أنه تم نقل مقتنيات تاريخية بصورة طبيعية تماماً، وهى عبارة عن أدوات معينة تخص الملك الصغير توت عنخ آمون، وشملت السرير الخاص به وعجلة حربية وأسهم وأقواس وتماثيل من الأوشابتى، بجانب رأس بقرة كانت موجودة بالمتحف منذ فترة، وأدوات وقطع تاريخية أخرى.

وأضاف أحمد خليفة لـ"اليوم السابع، أن كافة الأدوات التى تم نقلها فى موعد مبكر للغاية اليوم، الثلاثاء، وسط سرية تامة للحفاظ عليها خلال النقل، وتم تغليفها لتسليمها عهدة بواسطة لجنة برئاسة الدكتور أسامة أبو الخير مدير عام الترميم بالمتحف الكبير، وعدد من أمناء متحف الأقصر.