وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: دعم مستشفيات المحافظة بأطباء متخصصين

وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: دعم مستشفيات المحافظة بأطباء متخصصينالأحد، 01 أبريل 2018 01:00 ص
الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أفصح الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء عن خططه واستراتيجياته للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة بعد تطوير خمس مستشفيات بمدن المحافظة بإحداث الأجهزة الطبية لتقديم الخدمة متميزة لسكان المحافظة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم إعداد قاعدة بيانات للقوى البشرية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وبتوقيع برتوكول عمل جامعة قناة السويس بمستشفى نويبع أصبح لدينا ثلاث جامعات، طب القاهرة وطب الزقازيق وجامعة قناة السويس، مشيرا إلى أنه تم توزيعهم على مستشفيات المحافظة لسدد العجز بالتخصصات الطبية النادرة تلبية لخدمة أهالينا بمحافظة.
وأشار أبوهاشم أن جامعة طب القاهرة تقدم الخدمة بمستشفى ابورديس وطب الزقازيق بمستشفى طور سيناء وجامعة قناة السويس نويبع وسانت كاترين.
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