وكالة وفا: الجامعة العربية تجتمع الثلاثاء لبحث التصعيد الإسرائيلي بفلسطين

وكالة وفا: الجامعة العربية تجتمع الثلاثاء لبحث التصعيد الإسرائيلي بفلسطينالأحد، 01 أبريل 2018 10:38 م
الجامعة العربية - أرشيفية
كتب: أحمد جمعة
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قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، إن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين الثلاثاء المقبل، في دورة غير عادية برئاسة السعودية، بناء على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت، ومصر، والأردن، لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أبو علي، في تصريح لـ"وفا"، مساء اليوم الأحد، أنّ الاجتماع سيبحث جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة لمناسبة الذكرى الـ42 ليوم الأرض، بالإضافة إلى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية.
وأضاف أنّ الجامعة تتابع عن كثب هذه التطوُّرات وآخرها المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 16 شهيدا، إضافة لأكثر من 1500 جريح.
وشدد أبو علي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بأسره وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الجرائم الإسرائيلية، وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمساءلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء هذا الاحتلال.
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