وزير البيئة بكفر الشيخ: جولات بالمحافظات لتطبيق منظومة تدوير المخلفات







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة انطلاق منظومة إدارة تدوير القمامة بمحافظة كفرالشيخ، خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، وذلك وفق الاتفاق الذى تم فى مجلس الوزراء بخصوص منظومة جديدة للمخلفات، وما يسمى بالاستدامة المالية.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده وزير البيئة بمحافظة كفر الشيخ بحضور المحافظ ونواب المحافطة والمعنيين بوزارة البيئة لدراسة منظومة تدوير المخلفات.

وقال إنه سيتواجد صباح غد فى محافظة الغربية، والأسبوع القادم سيكون فى قنا وأسيوط، وذلك لنفس الموضوع وبأن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، التي ستشمل محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، بالإضافة إلى القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية.

وأضاف أن وزارة البيئة ستضع الاشتراطات وستقوم المحافطة بالمشاركة فى الرقابة وزارة المالية ستعتمد 30%من التمويل من التعاقد، والجزء الخاص بوزارة التخطيط سيودع بالبنك المركزى.

وقال الوزير سيتم تعديل الإجراء الخاص برسوم التحصيل فى القانون بالعرض على مجلس النواب، بما يتلاءم مع شرائح المجتمع، مؤكداً أنه لن يتم تحصيل الرسوم عن طريق فواتير الكهرباء ولكن سيتم التحصيل من خلال الإدارة المحلية أو من تفوضه.

وأضاف أن هناك استثمارات لكفر الشيخ قيمتها 250 مليون جنيه على 3 مراحل إضافة لمصرف كوتشنر، مؤكداً أن هناك دراسة تتم حاليا لإنشاء شركة قابضة للنظافة وتكون شركة مساهمة برأسمال 10مليارات جنيه وستتبعها شركات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية للنطافة بالقرى، وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تلك الشركة مع المعنيين.

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، تم الموافقة على إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة بدسوق ومطوبس وكفرالشيخ، إضافى لتطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم وانشاء مدفن صحي بمطوبس، كما تم الاتفاق علي إنشاء مصانع أخري لتدوير القمامة ببيلا والحامول وقلين، واعتماد 23 مليون يورو من مبلغ 610 ملايين يورو للتخلص من المخلفات بالقري والمدن المطلة علي مصرف كتشنر بمحافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية.