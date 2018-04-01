وزير البيئة: البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إطلاق أول مرحلة من منظومة إدارة المخلفات الصلبة من محافظة كفر الشيخ.

وناقش وزير البيئة، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأحد، أهم مخرجات المخطط العام لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، ضمن إجراءات تطوير وإصلاح قطاع المخلفات الصلبة من خلال خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، التى تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الألمانى GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية.



محافظ كفر الشيخ ووزير البيئة يبحثان تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات الصلبة بالوزارة، الدكتور محمد إسماعيل مساعد الوزير لبرنامج المخلفات، المهندس أحمد خليل مدير مشروع المخلفات، الدكتور عبدالعزيز حمودة، علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، المهندس صفوت سليمان المشرف العام على جهاز النظافة والتجميل وادارة المخلفات، الكيمائي فايد الشاملى مدير عام البيئة بكفر الشيخ، والقيادات التنفيذية بوزارة البيئة ومحافظة كفر الشيخ.

وأكد وزير البيئة، أن مشاركة أهالى كفر الشيخ فى الانتخابات الرئيسية كان متميزًا ومشرفًا لمصر كم أجل بناء مستقبل الوطن، مقدما التحية لقيادات المحافظة، ومعلناً عن انطلاق تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من كفر الشيخ ، لافتا إلى أن هذا الاجتماع هو الأول بين سلسلة من الاجتماعات للبدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات التى وافق مجلس الوزراء على البدء فى تطبيقها بمحافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، وتمثل الزيارة جزءا من زيارات ميدانية للاتفاق النهائى على المخططات الجديدة للتنفيذ، والتى انتهت وزارة البيئة من طرح وترسية أعمال المرحلة الأولى منها بالتعاون مع المحافظة المعنية وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، وذلك طبقًا لبرنامج زمنى مخطط تم تقديمه من الحكومة للعرض على البرلمان فى 25 أبريل الجارى، وهناك متابعة للعمل والانجاز من خلال برنامج واضح وتمويل والتزامات واضحة.



جانب من لقاء المحافظ ووزير البيئة

وأضاف وزير البيئة، أن الوزارة تحتاج إلى تخصيص أراض للمدافن الصحية وأراض للجامعة، كما تشرف على المواصفات والاشتراطات الخاصة بالمنظومة الجديدة من خلال جهاز تنظيم المخلفات، ومشاركة المحافظة فى الرقابة وسيتم تمويل البرنامج من وزارة المالية بنسبة 30% من تكاليف التعاقد ويتم الصرف بموافقة وزارة البيئة وأنه تم حصر ومسح كل محافظة طبقًا للجدول الزمنى والخطة المعتمدة، ويتم إنشاء مدافن صحية للمتبقى من التدوير حفاظًا على صحة المواطنين وحماية للبيئة، مؤكدًا أنه لن تزيد رسوم النظافة على طبقات المجتمع من محدودى الدخل، كما سيتم تحصيل 80% من رسوم النظافة بشكل مباشر عن طريق الأجهزة المحلية بالمحافظات.

ومن جانبه، قال محافظ كفر الشيخ أنه تم تخصيص 52 مليون جنيه لرفع المخلفات خارج المدن للحفاظ على صحة المواطنين وحماية البيئة، لافتًا إلى أنه المرحلة الثالثة من المنظومة ستتكلف 163 مليون جنيه، لإنشاء مدفن صحى فى نطاق مركز مطوبس كما سيتم إغلاق المقالب العشوائية بالمدن بتكلفة 15 مليون جنيه، وإنشاء مصانع جديدة لإدارة المخلفات بمراكز كفر الشيخ، ودسوق، ومطوبس، وأخرى فى قلين والحامول وبيلا، كما سيتم تأهيل مصرف كتشنر بتكلفة 610 ملايين يورو بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، على أن يتم تخصيص 23 مليون يورو من هذا الاعتماد لحل مشكلة المخلفات بالقرى الواقعة على مصرف كتشنر.



جانب من الحضور

وأضاف المحافظ، أنه يتم دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بمبلغ يقدر بحوالى 60 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى صيانة المعدات المستخدمة فى المنظومة، فتم دعم منظومة النظافة بشراء معدات لإدارة المخلفات (سيارات قلاب ولوادر ومقطورات وجرارات لمراكز ومدن المحافظة) بقيمة 31 مليون جنيه، وإنشاء حملة التدخل السريع للنظافة بالمحافظة بـ18 مليون جنيه، بالإضافة إلى التخلص من تراكمات المقلب العشوائى بمدينة كفر الشيخ وبلطيم وبرج البرلس، واستغلالها فى ردم وتسوية الأراضى المنخفضة.