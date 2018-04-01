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ندى بنت القليوبية تحصد الميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للجمباز

الأحد، 01 أبريل 2018 12:13 م
ندى بنت القليوبية تحصد الميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للجمباز ندى بنت القليوبية تحصد الميدالية البرونزية





القليوبية-نيفين طه
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حصلت اللاعبة ندى أحمد الشعراوى الطالبة بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة العالمية ببنها بمحافظة القليوبية على الميدالية المستوى الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى آنسات تحت سن 8 سنوات 2017-2018 والتى أقيمت بالصالة المغطاة بنادى المقاولون العرب والتى نظمها الاتحاد المصرى للجمباز، حيث قدمت اللاعبة عرضا رائعا أثنى عليه المشاركون فى البطولة.

 

يذكر أن اللاعبة ندى الشعراوى من مواليد 2010 ، وحصلت على عدد من الميداليات المختلفة فى مهرجانات وبطولات سابقة ومنها بطولة الجمهورية للمدارس وبطولة المناطق فى بورسعيد .

 

وتم تكريمها من قبل رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة لتميزها فى المهرجان الذى نظمته كلية التربية الرياضية .

 

وقالت ندى عقب فوزها بالميدالية إنها تهدى الفوز لكل من دعمها نفسيا ومعنويا ورياضيا ومنهم الكابتن احمد زين مدير اكاديمية ستار اكاديمى للجمباز بالمحلة والكابتن محمد الديب بمركز شباب مدينة بنها والكابتن احمد هشام بنادى اتحاد الشرطة ولكل داعميها فى المؤسسة التعليمية بالمحافظة ولوالدى ووالدتى اللذين كان لهما الأثر الأكثر ايجابية فى تحقيق ذلك المركز ، الأمر الذى انعكس عليها رغم لحاقها بالموسم الرياضى فى وقت متأخر وأنها بذلت مجهود للفوز بها رغم قصر الفترة التدريبية .

 

من جانبه ، وجه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الشكر للاعبة وهنأها على الفوز بالميدالية البرونزية .

 

معقبا أن الطالبة ندى تمثل نموذجا رائعا للطلاب المبدعين والمتألقين فى مصر مطالبا اياها بالاستمرار قدما فى مشوار البطولات لتمثل مصر فى المحافل الدولية وترفع اسم مصر عاليا خفاقا.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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