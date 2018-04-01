نائب رئيس جامعة بورسعيد: قوافل طبية وعلاجية بالمجان لقرى العاشر وبحر البقر

بورسعيد- محمد فرج

أكدت الدكتورة مها زكريا عبد الرحمن نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لـ"اليوم السابع" بأنه تم عمل قوافل طبية وعلاجية بالمجان لقرى بحرى البقر و أم خلف والعاشر من رمضان لتقديم الرعاية الطبية والفحوصات المعملية لأهالى هذه القرى، إيمانا بالدور الحيوى والمجتمعى الذى تلعبه الجامعة.

وقالت الدكتورة مها أنه تم التنسيق مع المسئولين والجهات المعنية بأهالى الجنوب، وتجهيز المكان بالجهود الذاتية من أحد المتبرعين بالقرية، حيث شارك فى القافلة العديد من أطباء كلية الطب فى كافة التخصصات المتمثلة فى "أنف وأذن " و"جلدية "و"عيون" و"عظام" و"مسالك بولية " و"مخ وأعصاب" .

وأضافت بأن الحملة قامت بالكشف على 700 حالة وصرف العلاج لـ أكثر من 500 مريض بقرى بحر البقر فضلًا عن العديد من أساتذة الطب وكلية التمريض التى ساهمت بعمل تحاليل السكر وقياس الضغط، بالإضافة لإلقاء الندوات داخل الوحدة الصحية عن طرق الإسعافات الأولية وكيفية اكتشاف مرض سرطان الثدى وندوات عن الإدمان والنظافة العامة والشخصية فى إطار المشاركة المجتمعية.