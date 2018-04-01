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مهاب مميش : عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 4 مليون طن

الأحد، 01 أبريل 2018 01:15 م
مهاب مميش : عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 4 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس





الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 50 سفينة،بحمولة 4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفن بحمولة 2 مليون و500 ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CLA CGM ANTOIANE DE CAINT،بحمولة 226 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى الإمارات.
 
وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )،بحمولة مليون و500 ألفطن،وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية MSC DAHIELA ،بحمولة 156 ألف طن،قادمة من سنغافورا،ومتجهة إلى مالطا.
 

 


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