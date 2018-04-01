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منظمة التحرير: واشنطن أحبطت محاولة ثانية لإصدار مجلس الأمن بيانا عن أحداث غزة

الأحد، 01 أبريل 2018 12:49 م
منظمة التحرير: واشنطن أحبطت محاولة ثانية لإصدار مجلس الأمن بيانا عن أحداث غزة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات





أ ش أ
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية أحبطت مرة ثانية صدور بيان عن مجلس الأمن الدولى بشأن أحداث قطاع غزة الأخيرة واستهداف إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين.

وذكر عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن واشنطن أفشلت محاولة أخرى لصياغة بيان متواضع عن مجلس الأمن بشأن أحداث غزة، مشيرا إلى أن سفيرة الولايات المتحدة نيكى هايلى، أصرت أن تقف الحامى لجرائم الحرب الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة.

واتهم عريقات، واشنطن بـ"الانحياز الأعمى" لصالح إسرائيل، مشددا على أن ذلك يتطلب موقفا عربيا لأن الإدارة الأمريكية الحالية تدفع المنطقة وشعوبها إلى مربع من العنف وإراقة الدماء والفوضى، وأضاف "نحن سنطرق كل الأبواب الدولية ، ولن نتوقف عن صمودنا ، ولن نخضع ، وسنستمر مستندين للقانون الدولى والشرعية الدولية ونكون أيقونة للعالم أمام الإدارة الأمريكية التى قررت أن تحرق جميع الجسور مع القانون والشرعية الدولية".

وتابع "أن الذى يميز هذه الإدارة الحالية فى واشنطن عن الإدارات السابقة أنها قررت أن تأخذ مقعد القيادة لإسرائيل فيما يتعلق بفرض الإملاءات على الفلسطينيين فى قضايا القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات"، وحث عريقات، على ضرورة وضع خطة استراتيجية عربية تأخذ بعين الاعتبار مصالح العرب قبل المصالح الفلسطينية فى مواجهة إدارة أمريكية تدفع المنطقة للعنف والفوضى، وكان استشهد 15 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1400 آخرين فى قطاع غزة أمس الأول الجمعة، مع بدء اعتصام شعبى غير مسبوق قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

 


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