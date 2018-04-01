مقتل 20 مقاتلا بالجيش السورى فى هجمات لمتطرفين شرق سوريا

مقتل 20 مقاتلا بالجيش السورى فى هجمات لمتطرفين شرق سورياالأحد، 01 أبريل 2018 09:18 م
قوات الجيش السورى
بيروت (أ ف ب)
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قتل نحو 20 مقاتلا موالين للجيش السورى فى الساعات الـ 24 الأخيرة فى هجمات شنها تنظيم داعش الإرهابى فى شرق سوريا حيث خسر المتطرفون القسم الأكبر من المناطق التى كانوا يسيطرون عليها، وفق المرصد السورى لحقوق الانسان.
وقال المرصد إن "19 مقاتلا موالين للنظام قتلوا فى هجمات عدة شنها متطرفون فى الساعات الـ 24 الأخيرة فى مدينة البوكمال ومحيطها".
وتقع البوكمال فى محافظة دير الزور وشكلت لوقت طويل معقلا للمتطرفين فى سوريا على مسافة غير بعيدة من الحدود العراقية قبل أن يخسروها نهاية 2017.
ويقول المرصد إن تنظيم داعش الإرهابى يسيطر على أقل من 5 % من الأراضى السورية وخصوصا فى شرق البلاد ووسطها.
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