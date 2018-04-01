مظاهرة فى تل أبيب تضامنا مع قطاع غزة بعد اشتباكات دامية ضد الفلسطينيين







غزة أ ش أ

تظاهر نحو 250 شخصا فى تل أبيب، الأحد، تضامنا مع قطاع غزة بعد الاشتباكات الدامية التى أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن المظاهرة التى خرجت تحت شعار "اخلق أمل وأوقف الحرب القادمة"، شهدت هتافات "لا للاحتلال" و"فى غزة وسديروت، البنات الصغار يردن البقاء على قيد الحياة".

وقال محامى حقوق الإنسان الإسرائيلى مايكل سفارد من داخل المظاهرة للصحيفة، إن "غزة عاشت تحت الحصار والاحتلال خلال العقد الماضي.. سكان غزة يعانون من أزمة إنسانية هائلة والآن عندما يحاولون الاحتجاج يواجهوا بالقوة الوحشية التى قتلت 16 منهم وجرحت وشوهت آخرين".

وذكرت الصحيفة أن مظاهرة مضادة صغيرة جرت على الجانب الآخر من الشارع، لافتة إلى أن عرب إسرائيل أقاموا مظاهرة فى يافا تضامنا مع غزة فى الوقت نفسه.