video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 12:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مظاهرة فى تل أبيب تضامنا مع قطاع غزة بعد اشتباكات دامية ضد الفلسطينيين

الأحد، 01 أبريل 2018 11:26 م
مظاهرة فى تل أبيب تضامنا مع قطاع غزة بعد اشتباكات دامية ضد الفلسطينيين مظاهرات فى اسرائيل _ صورة أرشيفية





غزة أ ش أ
إضافة تعليق

تظاهر نحو 250 شخصا فى تل أبيب، الأحد، تضامنا مع قطاع غزة بعد الاشتباكات الدامية التى أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن المظاهرة التى خرجت تحت شعار "اخلق أمل وأوقف الحرب القادمة"، شهدت هتافات "لا للاحتلال" و"فى غزة وسديروت، البنات الصغار يردن البقاء على قيد الحياة".

وقال محامى حقوق الإنسان الإسرائيلى مايكل سفارد من داخل المظاهرة للصحيفة، إن "غزة عاشت تحت الحصار والاحتلال خلال العقد الماضي.. سكان غزة يعانون من أزمة إنسانية هائلة والآن عندما يحاولون الاحتجاج يواجهوا بالقوة الوحشية التى قتلت 16 منهم وجرحت وشوهت آخرين".

وذكرت الصحيفة أن مظاهرة مضادة صغيرة جرت على الجانب الآخر من الشارع، لافتة إلى أن عرب إسرائيل أقاموا مظاهرة فى يافا تضامنا مع غزة فى الوقت نفسه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السناتور الأمريكى ساندرز ينتقد العنف الإسرائيلى ضد المتظاهرين السلميين فى غزة

صور.. إصابة 8 فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة فى مواجهة مع الاحتلال شرق غزة

مظاهرة

تل أبيب

قطاع غزة

اشتباكات دامية

الفلسطينيين




لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة