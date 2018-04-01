مظاهرة فى تل أبيب تضامنا مع قطاع غزة بعد اشتباكات دامية ضد الفلسطينيين

مظاهرة فى تل أبيب تضامنا مع قطاع غزة بعد اشتباكات دامية ضد الفلسطينيينالأحد، 01 أبريل 2018 11:26 م
مظاهرات فى اسرائيل _ صورة أرشيفية
غزة أ ش أ
إضافة تعليق
تظاهر نحو 250 شخصا فى تل أبيب، الأحد، تضامنا مع قطاع غزة بعد الاشتباكات الدامية التى أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن المظاهرة التى خرجت تحت شعار "اخلق أمل وأوقف الحرب القادمة"، شهدت هتافات "لا للاحتلال" و"فى غزة وسديروت، البنات الصغار يردن البقاء على قيد الحياة".
وقال محامى حقوق الإنسان الإسرائيلى مايكل سفارد من داخل المظاهرة للصحيفة، إن "غزة عاشت تحت الحصار والاحتلال خلال العقد الماضي.. سكان غزة يعانون من أزمة إنسانية هائلة والآن عندما يحاولون الاحتجاج يواجهوا بالقوة الوحشية التى قتلت 16 منهم وجرحت وشوهت آخرين".
وذكرت الصحيفة أن مظاهرة مضادة صغيرة جرت على الجانب الآخر من الشارع، لافتة إلى أن عرب إسرائيل أقاموا مظاهرة فى يافا تضامنا مع غزة فى الوقت نفسه.
إضافة تعليق
احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور
"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة