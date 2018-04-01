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الأحد، 01 أبريل 2018 03:31 م
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مصرع 11 شخصا وإصابة 4 آخرين فى تصادم حافلتين للركاب بالكويت

الأحد، 01 أبريل 2018 03:09 م
مصرع 11 شخصا وإصابة 4 آخرين فى تصادم حافلتين للركاب بالكويت حادث حافلة ـ صورة أرشيفية





الكويت (أ ش أ)
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أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الأحد، وفاة 11 شخصا، وإصابة 4 آخرين، إثر تصادم حافلتين لنقل الركاب بأحد الطرق بالكويت.

وقالت الإطفاء الكويتية -فى بيان رسمى صادر عنها اليوم الأحد- إنه تم نقل المصابين الأربعة إلى إحدى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وأضافت أن فرق الإطفاء ما زالت تتعامل مع الحادث، نظرا لوجود أربعة أشخاص آخرين، ما زالوا عالقين جراء حادث التصادم.

 


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