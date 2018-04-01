مسئول فلسطينى: التحقيق بالأمم المتحدة فى أحداث غزة لم ينته بالرفض الأمريكى







أ ش أ

قال سفير فلسطين لدى سويسرا ومندوبها فى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، إن الأمين العام للأمم المتحدة يعمل مع كل الفرقاء فى مجلس الأمن لإيجاد آلية للتحقيق فى أحداث "يوم الأرض" فى قطاع غزة والتى راح ضحيتها 15 شهيدا ونحو 1400 جريح، مشددا على أن الأمر لم ينته بالرفض الأمريكى فى مجلس الأمن.

وأشار خريشة، فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إلى أن مندوب فلسطين الدائم فى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أبلغه أن العمل لا يزال متواصلا فى مجلس الأمن من قبل الكويت العضو العربى فى المجلس لاستصدار قرار أو بيان لا تزال تعيقه الولايات المتحدة، وأضاف أنه فى حال لم يحدث شيء فى مجلس الأمن فإنه سيتم بحث الأمر فى جنيف وطلب لقاء مع المفوض السامى لحقوق الانسان بهذا الشأن.

وكانت جماهير حاشدة من قطاع غزة، خرجت فى مسيرة العودة الكبرى السلمية على الحدود الشرقية للقطاع فى ذكرى "يوم الأراض"، فيما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود النار على المسيرة الرصاص الحى وقنابل الغاز، فارتقى 15 شهيدا فيما أصيب أكثر من 1400 آخرين.