مسؤول عراقى: تحرير مختطفين اثنين من قبضة "داعش" فى سوريا







بغداد (أ ش أ)

أعلن مدير مكتب المخطوفين الإيزيدين في إقليم كردستان حسين قايدى عن تحرير مختطفين اثنين من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.

وقال قايدى - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأحد، " إن بعد المتابعة المستمرة من مكتب إنقاذ المخطوفين، تم تحرير شخصين من داخل الأراضي السورية من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابى، موضحا أن الشخص الأول يبلغ من العمر 17 عاما، والثانية فتاة عمرها 19 عاما من قرية كوجو جنوب غربي سنجار".

وأضاف " أن العدد الكلي للمخطوفين والمختطفات الإيزيدين المحررين منذ بداية تأسيس المكتب بلغ 3 آلاف و271 شخصا، لافتا إلى أن عمل المكتب مستمر حتى تحرير آخر مختطفة ومختطف من سيطرة تنظيم (داعش)".

يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابى اجتاح قضاء سنجار وقرى غرب الموصل مركز نينوى شمإلى العراق في 2014، ونفذ إبادة بحق المكون الإيزيدى حيث قتل الرجال والشباب واختطف النساء والفتيات والأطفال.