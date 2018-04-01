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مدير محميات البحر الأحمر: تطبيق رسوم مقابل مشاهدة أسراب الدلافين قريبا

الأحد، 01 أبريل 2018 07:00 ص
مدير محميات البحر الأحمر: تطبيق رسوم مقابل مشاهدة أسراب الدلافين قريبا الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر





البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، أنه سيتم تطبيق رسوم مقابل زيارة شعاب العرق والفانوس التى تتواجد بها أسراب الدلافين بمحمية الجزر الشمالية قريبا.

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وافق على قرار تطبيق الرسوم على تلك الشعاب، مؤكدا على أن ادارة محميات البحر الاحمر تنتظر موافقة جهاز شئون البيئة على ذلك لتطبيقها فور الموافقة عليها والتى من المقرر ان تكون فى غضون شهر .

وأكد غلاب أن الهدف الاساسى من فرض رسوم على زيارة شعاب الفانوس والعرق، اولا للحفاظ على تلك المناطق الخلابة التى تتواجد بها اسراب الدلافين، باستقطاب من هم ذوو وعى بيئى بتلك المناطق والحفاظ عليها، وكذلك لزيادة الدخل القومى .وتابع أن من المقرر أن يتم فرض مبلغ 5 دولارات لكل زائر أجنبى، و50 جنيها للمصرى عند زيارة شعاب الفانوس والعرق التابعة لمحمية الجزر الشمالية.


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