مدير غزل كفرالدوار: عمال الشركة يطالبون بتقنين امتيازات بعض الإدارات وجار بحث الأمر







البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

أكد الدكتور عادل أنور مدير شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، انتظام العمل داخل المصانع بشكل طبيعى، نافيا ما تواتر من أنباء عن وجود إضراب عن العمل احتجاجا على سياسته الإدارية.

وأضاف مدير شركة مصر للغزل والنسيج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العمال طالبوا أمس السبت بتقنين الامتيازات المالية لبعض الإدارات ومنها إدارة الأمن ومنع حصول بعض العمال على أجور إضافية بدون وجه حق وبشكل مخالف للوائح الشركة القابضة للغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه جاى بحث طلباتهم.

وأوضح مدير شركة مصر للغزل والنسيج، أن هناك خطة متكاملة لتطوير إنتاج الشركة والارتفاع بجودة المنتجات خاصة المصدرة إلى الأسواق الأوربية.

وأشار مدير شركة غزل كفر الدوار إلى إبلاغ الجهات الأمنية والشركة القابضة بمحاولة عدد من العمال بالهجوم على مكاتب إدارة الشركة و تحطيمها، كما تم تقديم بلاغات للنيابة العامة بهذه الوقائع للتحقيق فيها.