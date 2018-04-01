محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل أول مشروع للمخلفات الصلبة بمصر







كفر الشيخ – محمد سليمان

كشف اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، تفاصيل أول مشروع لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر، والذى سيتم مناقشته اليوم الأحد خلال استقبال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بمقر ديوان المحافظة.

وقال المحافظ إنه سيتم مناقشة أهم مخرجات المخطط العام لمنظومة إدارة المخلفات بها، ضمن إجراءات تطوير وإصلاح قطاع المخلفات الصلبة من خلال خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، الذى تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الألمانى GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم مناقشة تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والذي يتم خلال 3 مراحل، المرحلة الأولى بتكلفة 14 مليون جنيه، فقد تم مد المحافظة بمعدات لودرين، و9 سيارات حمولة 5 أطنان، وسيارة حمولة 10 أطنان، و3 سيارات حمولة 20 طنا.

وأوضح أن المرحلة الثانية بتكلفة 52 مليون جنيه منها إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبية بمدينة كفر الشيخ ، وبمدينة دسوق، وبمدينة مطوبس، وتطوير مصانع تدوير المخلفات الموجودة حالياً بمركزي بيلا وسيدي سالم، وتوفير قطع غيار للحملات الميكانيكية بجميع المراكز بالمحافظة بقيمة 3 ملايين جنيه، أما المرحلة الثالثة بتكلفة 163 مليون جنيه، لإنشاء مدغن بمطويس، وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مصنع في قلين، ونقل مصنع بيلا، وإنشاء مصنع بالحامول، كما تم اعتماد 23 مليون يورو من البنك الدولي للمساهمة في حل مشكلة المخلفات بمراكز وقرى المحافظة الواقعة على مصرف كوتشنر.

وأكد أن المحافظة سارعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الهيكل المؤسسي بإلإنشاء الإدارة العامة للنظافة في المحافظة، وأنه تم وضع السياسات والبرامج والخطط التي تطور أساليب العمل في مجالات النظافة العامة بجميع مراكز المحافظة.