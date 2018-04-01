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محافظ كفر الشيخ: شراء شهادات أمان لعمال النظافة غير المعينين

الأحد، 01 أبريل 2018 10:33 ص
محافظ كفر الشيخ: شراء شهادات أمان لعمال النظافة غير المعينين اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، شراء شهادات أمان لعمال النظافة، على نظام السركى لغير المعينين بمجالس مدن المحافظة، وتقسيطها على مدار عامين.

 

قال اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ،فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن المحافظ اهتم بعمال النظافة الذين يعملون بنظام السركى، وليس لهم نظام تأمينى، لذا قرر أن تكون لهم شهادات أمان.

 

وأضاف إبراهيم الدسوقى زغلول، من أبناء دسوق، أنه يتمنى من المحافظ شراء شهادات أمان للعمال من صندوق خدمات المحافظة.


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