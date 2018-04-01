video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 09:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: إنشاء مصنع فصل الرمال على 80 فداناً برأس مال وطنى

الأحد، 01 أبريل 2018 09:05 ص
محافظ كفر الشيخ: إنشاء مصنع فصل الرمال على 80 فداناً برأس مال وطنى اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، إن إجمالى الأراضى التى استردتها الدولة 1996 فداناً بمساحة 154 ألف و446 متر، عبارة عن إشغالات مبانى تم إزالتها، كما تم استرداد 417 فدان بملاحة منيسى التابعة لمركز بلدى، وجارى استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية عليها .

وأضاف نصر، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء على 80 فداناً، برأس مال وطنى بأسهم مغلقه على المؤسسيين "المحافظة ، جهاز مشروع الخدمة الوطنية ، هيئة الطاقة النووية، بنك الاستثمار ، هيئة الثروة المعدنية "، و100 فدان للجمعية المشتركة للإصلاح، وبورصة دولية للدواجن، 10 أفدنة مصنع أعلاف، 5 أفدنة مجزر آلى، 20 فدان مشروعات خدمية لأهالى المنطقة، 5 أفدنة مصنع لتجفيف الأسماك، أما باقى المساحة المتبقية من 417 فداناً جارى دراسة استغلالها لإقامة مشروعات عليها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال حماية بحيرة البرلس والكوبرى العلوى

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

اخبار المحافظات

استراداد اراضى

مصنع فصل الرمال السوداء




لا تفوتك
غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة