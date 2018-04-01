محافظ كفر الشيخ: إنشاء مصنع فصل الرمال على 80 فداناً برأس مال وطنى







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، إن إجمالى الأراضى التى استردتها الدولة 1996 فداناً بمساحة 154 ألف و446 متر، عبارة عن إشغالات مبانى تم إزالتها، كما تم استرداد 417 فدان بملاحة منيسى التابعة لمركز بلدى، وجارى استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية عليها .

وأضاف نصر، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء على 80 فداناً، برأس مال وطنى بأسهم مغلقه على المؤسسيين "المحافظة ، جهاز مشروع الخدمة الوطنية ، هيئة الطاقة النووية، بنك الاستثمار ، هيئة الثروة المعدنية "، و100 فدان للجمعية المشتركة للإصلاح، وبورصة دولية للدواجن، 10 أفدنة مصنع أعلاف، 5 أفدنة مجزر آلى، 20 فدان مشروعات خدمية لأهالى المنطقة، 5 أفدنة مصنع لتجفيف الأسماك، أما باقى المساحة المتبقية من 417 فداناً جارى دراسة استغلالها لإقامة مشروعات عليها.