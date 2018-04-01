محافظ كفرالشيخ: إحالة 3684 موضوعاً للنيابة العامة.. ومجازاة 3398 موظفاً







كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تحارب الفساد، ويتم مجازاة المقصرين، ووضعت المحافظة آليات متعددة لمكافحة الفساد بكافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، خلال عامين، موضحا أنه تم إحالة 789 موضوعاً للنيابة الإدارية، وإحالة 21 موضوعاً للنيابة العامة، وتحويل 1148 موضوعاً للشئون القانونية بسبب مخالفات بمعرفة التفتيش المالى والإداري.

وأضاف نصر لـ"اليوم السابع"، أنه نتج عن بحث مخالفات عن طريق الشئون القانونية بالديوان العام، تحويل 1699 موضوعاً للنيابة الإدارية، وتحويل 25 موضوعاً للنيابة العامة، وتم مجازاة 3398 موظفاً، وصدر 50 قرار إيقاف عن العمل لموظفين .

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه لن يصمت أمام أى تجاوزات أو فساد، وفى نفس الوقت يتم مكافأة المجدين والمخلصين فى عملهم فى كل المواقع بالمحافظة.